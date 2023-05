Unter Alkoholeinfluss: 28-Jährige baut in Trochtelfingen Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Ihren Führerschein abgeben musste laut Polizei eine 28 Jahre alte Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag. Die Frau war gegen 23.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Kapellgasse in Richtung Altstadt unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Straße Am hohen Turm kam sie mit dem Wagen nach rechts ab und prallte gegen eine am Straßenrand stehende Steinstele. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein bei der 28-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einer Promille. Sie musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch ihren Führschein abgeben. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (pol)