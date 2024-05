Unfallflucht: Rollerfahrer in Tübingen streift Rad und fährt weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen den Fahrer eines Rollers, der nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Waldhäuser Straße davongefahren ist. Ein 44-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Waldhäuser Straße in Richtung Peter-Goessler-Straße unterwegs. Kurz vor der dortigen Kreuzung, die derzeit bis auf einen Fahrstreifen für einspurige Fahrzeuge gesperrt ist, wurde der 44-Jährige von dem Roller überholt. Dabei kam es zum Streifkontakt zwischen dem Kleinkraftrad und dem Radler, der dadurch leichte Verletzungen erlitt.

Der mit zwei Männern besetzte Roller, an dem kein Kennzeichen angebracht war, hielt kurz darauf an. Ohne jedoch die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, fuhren die beiden Männer anschließend davon. Sowohl der Fahrer als auch sein Mitfahrer werden als etwa 18 bis 24 Jahre alt beschrieben. Der Fahrer ist rund 170 Zentimeter groß, hat ein schmales Gesicht und dunkle Haare. Er war mit einer schwarzen Hose, einem weißen T-Shirt bekleidet und trug einen schwarzen Helm. Sein Begleiter ist rund 180 Zentimeter groß und hat blonde Haare. Er trug einen rot/blauen Jogginganzug. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Roller oder den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)