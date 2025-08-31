Unfallflucht in Mössingen aufgeklärt: Auf Fußweg gefahren und Straßenlaterne touchiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 20-jährigen Opel-Lenker, welcher eine Straßenlaterne beschädigte und anschließend davonfuhr. Der Opel-Lenker befuhr am Sonntagmorgen gegen 0.20 Uhr unrechtmäßig den Fußweg zwischen der Tannenstraße und der Butzenbadstraße. Beim Wenden über die dortige Grünfläche touchierte der Opel-Lenker mit der linken Heckseite seines Fahrzeugs eine Straßenlaterne. Die Straßenlaterne wurde hierbei beschädigt.

Der 20-Jährige Opel-Lenker stieg nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden und flüchtete von der Unfallstelle. Bei den anschließenden Ermittlungen durch Beamte des Polizeireviers Tübingen konnte der 20-Jährige als Fahrer des Opels ermittelt werden. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. An dem Opel entstand ein Schaden von rund

1.000 Euro. (pol)