Unfall zwischen Reutlingen und Eningen mit zwei Verletzten

ENINGEN/REUTLINGEN. Auf der Reutlinger Straße nach Eningen hat es am Dienstagmorgen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Genau vor einem Recyclingunternehmen kam es um 6.50 Uhr zu einer Kollision zwischen einem weißen SUV und einem silbernen Van. Die Verformungen auf beiden Fahrerseiten sowie die ausgelösten Airbags lassen einen heftigen Aufprall vermuten. Laut Polizei ist der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zur Kollsion mit einem entgegenkommenden Auto, das in einen Schrebergarten abgewiesen wurde. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Die Straße war bis etwa 8.30 Uhr komplett gesperrt. (zen/der)