Unfall mit zwei verletzten Autofahrern in Lichtenstein

LICHTENSTEIN. Am Freitagvormittag ist es in der Wilhelmstraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden. Gegen 11.30 Uhr befuhr die 20-jährige Lenkerin eines Audi die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Engstingen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 58-Jähriger versuchte noch mit seinem Opel auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht vermeiden. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt, mussten jedoch nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.000 Euro. (pol)