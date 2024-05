Unfall mit Lkw kurz vorm Dußlinger B27-Tunnel: ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der B 27 entstanden. Ein 23-Jähriger war gegen 13 Uhr mit einem VW Golf an der Anschlussstelle Nehren auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen aufgefahren. Beim Wechsel vom Einfädelungsstreifen auf die rechte Fahrspur kollidierte er mit dem Lkw eines dort fahrenden, 57 Jahre alten Mannes.

Durch den Anstoß drehte sich der Pkw, prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung mit der Beifahrerseite an der Leitplanke stehen. Ein 61 Jahre alter Beifahrer in dem Golf zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr über den Standstreifen vorbeigeleitet werden. Da das Ausmaß zunächst nicht bekannt war, rückten mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Gegen 14.10 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (pol)