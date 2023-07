Unfall mit 15.000 Euro Schaden in Gomaringen - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung Reutlinger Straße / Hinterweilerstraße entstanden ist. Ein 33-Jähriger war kurz vor sieben Uhr mit seinem Sprinter mit Ladefläche und Anhänger auf der Reutlinger Straße in Richtung Nehren unterwegs. An der Kreuzung zur Hinterweilerstraße kam es zur Kollision mit einem VW Touran eines 49-Jährigen, der von der Bahnhofstraße in Richtung Stockach unterwegs war.

Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da beide Fahrzeuglenker angaben, jeweils bei Grün in die durch eine Ampel geregelte Kreuzung eingefahren zu sein, sucht der Polizeiposten Gomaringen nach Zeugen des Unfalls, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. Polizeiposten Gomaringen, Telefon 07072/97460-0. (pol)