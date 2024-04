Unfall in Tübingen: Autofahrer missachtet Vorfahrt

Die Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung in Schöntal mehrere Waffen und eine große Anzahl Munitio gefunden.

TÜBINGEN. Ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Tübinger Südstadt entstanden. Ein 31-Jähriger war gegen 12.50 Uhr mit einem Ford Kuga von der Eugenstraße herkommend nach links auf die Schweickhardtstraße abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden Mercedes-Benz E-Klasse. Der Ford kollidierte mit der vorderen linken Seite mit dem vorderen Kotflügel der Beifahrerseite der E-Klasse. Der Mercedes musste im Anschluss abgeschleppt werden. (pol)