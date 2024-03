Unfall in Reutlinger Tunnel mit fünf Verletzen: Stockenden Verkehr spät erkannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen auf der B 312 im Scheibengipfeltunnel ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem Volvo 850 GLE auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr im Tunnel ins Stocken geriet. Er reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck eines vorausfahrenden Skoda Superb, dass dieser auf einen davor fahrenden Mini Cooper und dieser wiederum auf einen Audi A3 aufgeschoben wurde.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden drei Mitfahrer im Volvo und die beiden Insassen des Mini leicht verletzt. Alle wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Volvo war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die anderen Autos blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den vier Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben zwei Fahrzeugen der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen im Einsatz. Der Tunnel musste zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr kurzzeitig voll gesperrt werden. (pol)