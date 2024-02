Unfall in Pfullingen: Radfahrerin durch Smartphone abgelenkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Radfahrerinnen sind am Freitagabend miteinander kollidiert und zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Gegen 18.35 Uhr befuhr eine 19-Jährige den Radweg entlang der Gönninger Straße in Fahrtrichtung Gönningen. Offenbar war sie durch die Bedienung ihres Smartphones derart abgelenkt, dass sie auf die Gegenspur des in beide Richtungen befahrbaren Radweges geriet und mit einer entgegenkommenden 14-Jährigen zusammenstieß. Die 19-Jährige kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 500 Euro.