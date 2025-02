Unfall beim Einparken in Eningen: Fahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Montagvormittag in Eningen gekommen. Gegen 9.40 Uhr wollte ein Autofahrer am Rathausplatz seitlich einparken und verwechselte dabei ersten Erkenntnissen zufolge Gas- und Bremspedal. Im weiteren Verlauf touchierte der Wagen ein geparktes Fahrzeug, überfuhr einen erhöhten Bordstein und stieß frontal mit einer Mauer des Rathauses zusammen. Der Fahrer wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto, an dem das Airbag-System ausgelöst hatte, musste abgeschleppt werden. Allein der Blechschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte insgesamt mit schätzungsweise 35.000 Euro zu Buche schlagen. (pol)