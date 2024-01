Unfall beim Abbiegen in Mössingen: Totalschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zu einer Kollision im Begegnungsverkehr ist es am Donnerstagmittag in Öschingen gekommen. Gegen 12.10 Uhr war dort ein 59 Jahre alter Mann mit einem Subaru auf der Ortsdurchfahrt (Reutlinger Straße) in Richtung Gönningen unterwegs und wollte nach der Ortstafel nach links auf eine Zufahrtsstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Seat einer 30-Jährigen. Diese wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

An den Autos dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)