Unfall bei Waldarbeiten: 40-Jähriger stirbt bei Entringen

AMMERBUCH-ENTRINGEN. Bei Waldarbeiten nahe der Bebenhäuser Straße hat sich ein 40-jähriger Arbeiter am Freitagnachmittag bei Ammerbuch-Entringen durch einen durch die Baumfällung umstürzenden Baum so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle gestorben ist. Ein weiterer Arbeiter im Alter von 29 Jahren erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zum Unfallort waren auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, sowie der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen, zehn Einsatzkräften und einem Rettungshubschrauber ausgerückt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. (pol)