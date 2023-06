Unfall bei Trochtelfingen zwischen Bus und Lkw: Mehrere Verletzte, B313 gesperrt

Ein Bus und ein Lkw waren auf der B313 bei Trochtelfingen in einen schweren Unfall verwickelt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Lkw ist es am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der B312 bei Trochtelfingen gekommen. »Es gibt keine Toten«, sagt ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. »Es sieht auch nicht danach aus, dass es noch welche geben wird.« Nach aktuellem Stand seien mehr als zehn Personen verletzt worden, mindestens drei davon schwer. »Es ist eine zweistellige Zahl an Rettungsfahrzeugen vor Ort sowie mehrere Rettungshubschrauber«, beschreibt der Polizei-Sprecher die Lage. »Die Versorgung der Verletzten hat aktuell Vorrang.« Die Unfallursache sei noch unklar.

Aktuell (Stand 17.58 Uhr) ist die Bundesstraße 313 auf Höhe der Abzweigung zur Firma Alb Gold komplett gesperrt, wie ein Polizei-Sprecher dem GEA bestätigte. Der Verkehr wird von der Polizei an zwei Stellen umgeleitet: an der Abzweigung Haid Richtung Erpfingen und Meidelstetten sowie in Trochtelfingen Richtung Hörschwag und Steinhilben. »Die Unfallstelle wird noch mehrere Stunden gesperrt sein«, sagte der Polizei-Sprecher. (GEA)