Unfall bei Metzingen: TSG Balingen trauert um Spieler

BALINGEN. Fußball-Regionalligist TSG Balingen trauert um einen Jugendspieler. Der 18 Jahre alte Jugendspieler war am Donnerstagabend bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der B28 bei Metzingen ums Leben gekommen. »Die TSG Balingen ist in tiefer Trauer und in Gedanken bei Leon und seiner Familie«, schreibt der Club am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen. »Mit großer Bestürzung und tief erschüttert nehmen wir Anteil. Leon hinterlässt in der TSG-Familie eine riesige Lücke, die wir aktuell nur mit Stille füllen können. Doch wir lassen nur die Hand los, nicht den Menschen, dem wir in Erinnerung an alles Sichtbare tief verbunden bleiben.«

Der 18-Jährige saß als Beifahrer im Auto als der 20 Jahre alte Fahrer an der Abschleifung der B28 in Richtung Eningen gegen 21.30 Uhr einen dort auf dem Verzögerungsstreifen mit einer Panne stehenden LKW übersehen hat und nahezu ungebremst auf diesen prallte. Der Balinger Jugendspieler wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch vor Eintreffen der Rettungskräfte seinen Verletzungen, wie die Feuerwehr berichtet.

Die Schocknachricht hat Mitspieler, Trainer und Eltern der Balinger Jugendabteilung tief getroffen, schreibt der Club auf Instagram. Bis auf Weiteres soll der gesamte Trainings- und Spielbetrieb der U 19 ruhen. Viele Fußballvereine wie die Bundesligisten VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim oder der SSV Reutlingen und der VfL Pfullingen bringen in den Kommentaren auf Facebook und Instagram ihre Anteilnahme zum Ausdruck. (GEA)