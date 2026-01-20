Unfall bei Holzelfingen: Pkw gerät in Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOLZELFINGEN. Kurz vor 8 Uhr ging am Dienstagmorgen bei der Polizei die Meldung über einen Verkehrsunfall ein. Ein Pkw-Fahrer war von Holzelfingen in Richtung Unterhausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Nach Angaben eines Polizeisprechers geriet der Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Holzelfinger Steige war bis 10.30 Uhr gesperrt. (ifi)