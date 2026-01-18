Hexenakrobatik und Showtanz begeistern in Unterhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Sie waren aus dem gesamten Kreis Reutlingen, aber auch aus Schlatt bei Hechingen, aus Neuffen unter dem Hohenneuffen und vielen anderen Gemeinden aus der weiten Region für einen Abend nach Unterhausen gekommen, um ausgiebig zu feiern und einmal mehr in großer Runde einen Fasnetabend zu genießen. Wie bei einem Brauchtumsabend üblich, gab’s für die mehr als 600 Gäste – davon die meisten Mitglieder der knapp 30 teilnehmenden Narrenzünfte – jedoch auch Einiges zu sehen: Gruppen verschiedener Narrenzünfte präsentierten auf der Bühne das, was ihnen Spaß macht – es wurde getanzt, musiziert oder schraubten sich auf der Bühne der Lichtensteinhalle Menschentürme in die Höhe.

Alle zwei Jahre laden die Krautscheißer aus Unterhausen befreundete Narrenzünfte zum Brauchtumsabend ein, die Tradition hat für die Gastgeber eine große Bedeutung: »Wir wollen keine Mallorca-Party organisieren, sondern die Fasnet leben«, erklärt Andi Klitscher. »Das ist uns wahnsinnig wichtig.« Das wüssten die Gäste: »Einige Narrenzünfte halten uns schon seit Langem die Stange.« 26 hatten sich vorab angemeldet, manche waren krankheitsbedingt etwas dezimiert oder weil ein Teil bei anderen Veranstaltungen wie dem Nachtumzug in Genkingen war. Man müsse den Kontakt zu allen pflegen, erklärten die beiden Vertreter der 1. Narrenzunft Bad Urach bei der allgemeinen Vorstellungsrunde.

Da waren die Zunftmeister aller teilnehmenden Zünfte auf die Bühne gerufen worden, sie stellten sich mehr oder weniger kurz vor und es erklang jeweils deren Narrenruf – die Lichtensteinhalle bebte da zum ersten Mal und es sollte nicht das letzte sein. Sei’s, weil DJ Ernst O in Pausen einen derzeit angesagten Partykracher nach dem anderen auflegte von »Bella Napoli« bis »Wackelkontakt« und bei jedem Song ein »Chor der 600« erklang. Oder weil die Musikkapellen einen Ohrwurm nach dem anderen spielten: Die Lenningo Gugga und die LuKa Salmendingen sorgten für Stimmung.

Saustallpfosten in Regenbogenfarben

Zehn Narrenzünfte hatten sich für einen Bühnenauftritt angemeldet, zwei mussten passen – zu viele Akteure waren krank. Das Moderatoren-Duo Mario Haist und Katja Thomas - sie ist auch Zunftmeisterin der Gastgeber - wie auch der DJ mussten deshalb immer wieder improvisieren – das schafften sie mit Bravour. Zur Fasnets-Tradition gehören akrobatische Elemente, die Burghexen aus Melchingen beherrschen diese hohe Kunst trotz Masken und des aufwändigen Häs in Perfektion.

Auch Showtanzgruppen wirbeln nicht nur ihre Beine in die Höhe, sondern auch ihre Mittänzerinnen - beeindruckend die Darbietungen der Mädchen und jungen Frauen der Narrenzunft Schlatt, der Grünen Garde aus Steinhilben und der Holzelfinger Greif-Girls. Ebenfalls eine hohe Kunst ist der Gardetanz, in Unterhausen dargeboten von den Tänzerinnen der Betzinger Krautskräga.

Mit Spannung hatten vor allem die weiblichen Besucher auf den Auftritt der Saustallpfosten aus Steinhilben gewartet und wurden etwas enttäuscht: Von den tollen Männerkörpern war nichts zu sehen, die Jungs hatten sich für regenbogenfarbene Ganzkörperanzüge entschieden – an begeistertem Applaus sollte es nach der Performance jedoch nicht mangeln.

In großer Runde - »wir sind wie eine Familie«, so Andi Klitscher – wurde nach dem offiziellen Teil gefeiert, bis Faschingsdienstag jagt ein Termin den anderen. Am Aschermittwoch ist schon wieder alles vorbei, dann steht für die Krautscheißer bereits die Fastnetsaison 2027 im Focus. Die Narren aus Unterhausen werden am 16. und 17. Januar Gastgeber für das Ringtreffen der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte sein, der sie angehören. Allein zum Umzug werden sonntags 5000 Hästräger erwartet. Da gibt’s jede Menge zu organisieren, beim Brauchtumsabend haben die Krautscheißer jedenfalls schon mal geübt für das große Narrentreffen im nächsten Jahr. (GEA)