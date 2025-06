Unfall bei Gomadingen: Vogel erschreckt Mann

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Ein tieffliegender Vogel ist einem Pkw-Lenker am Montagnachmittag auf der L 230 zum Verhängnis geworden. Der 60-Jährige befuhr gegen 15.40 Uhr mit einem VW Tiguan die Landstraße von Gomadingen in Richtung Münsingen. Seinen Angaben nach erschrak sich der Fahrer über das Tier so sehr, dass er mit seinem Wagen ruckartig nach links lenkte. Im Anschluss überquerte der Wagen die Gegenfahrbahn, kam von der Straße ab und blieb an der Böschung einer Parkbucht stehen. Der Schaden an dem Tiguan wird auf 16.000 Euro geschätzt. (pol)