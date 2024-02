Unfall bei Dettingen verursacht große Staus im Feierabendverkehr

Autos stehen am Abend im Stau an einer Baustelle.

DETTINGEN/METZINGEN. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstag im Feierabendverkehr nach einem Verkehrsunfall auf der B28 im Dettinger Tal gekommen. Ein 80-jähriger Autofahrer war gegen 16.45 Uhr mit einem 2er-BMW auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend unterwegs.

Kurz vor der Einmündung der Uracher Straße kam er mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen. Hierbei streifte er den vorausfahrenden 5er-BMW eines 29 Jahre alten Mannes. Im Anschluss lenkte der Unfallverursacher nach links, überfuhr den Gegenfahrstreifen und prallte frontal in die Leitplanke. Die beiden Autofahrer blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Eine Beifahrerin im Wagen des 29-Jährigen wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Das Fahrzeug des 80-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des BMW musste die B 28 bis 18.30 Uhr voll gesperrt werden. (pol)