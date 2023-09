Unfall: Autofahrerin übersieht in Römerstein entgegenkommendes Fahrzeug

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Eine Vorrangsverletzung ist wohl die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L252 ereignet hat. Eine 70 Jahre alte Peugeotfahrerin war gegen 17.25 Uhr von Donnstetten in Richtung Böhringen unterwegs. An der Einmündung in einen Feldweg wendete sie ihr Fahrzeug und übersah hierbei vermutlich eine entgegenkommende 69-jährige Fahrerin eines Toyota Auris. Im Zuge der darauffolgenden Kollision verletzte sich die 69-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und werden am Folgetag abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge etwa 10.000 Euro betragen.

(pol)