Unfall auf der B313 zwischen Erpfingen und Engstingen: 20-Jähriger schwer verletzt

ENGSTINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Montagvormittag auf der B313 gekommen, teilte die Polizei mit. Gegen 9.20 Uhr war ein 20 Jahre alter Mann mit einem Dacia auf der K 6767 von Erpfingen herkommend unterwegs. An der Einmündung zur B313 hielt er an der dortigen Stopp-Stelle zunächst an und bog dann nach links in Richtung Engstingen ab. In der Folge kam es zur Kollision mit dem in Richtung Trochtelfingen fahrenden Mercedes Sprinter eines 24-Jährigen. Dabei erlitt der 20-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 24-Jährige wurde augenscheinlich leicht verletzt. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 40.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (pol)