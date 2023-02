Unfälle im Reutlinger Scheibengipfeltunnel sorgen für Stau

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Auffahrunfälle beim Scheibengipfeltunnel in Reutlingen haben am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr geführt. Der erste Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr am Beginn des Tunnels in Richtung Pfullingen, als eine 23-Jährige zu spät realisierte, dass der Verkehr vor ihr zum Stillstand gekommen war. Sie krachte mit ihrem Renault ins Heck des BMW einer 21 Jahre alten Frau und schob diesen auf den Audi A4 einer 22-Jährigen. Die Lenkerinnen des Renault und des BMW zogen sich hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden, teilt die Polizei mit.

Ihre beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Im Rückstau ereignete sich kurz darauf ein zweiter Unfall. Eine 33-Jährige fuhr mit einem Peugeot auf den Volvo mit Anhänger eines 40 Jahre alten Mannes auf. Die Unfallverursacherin musste ebenfalls mit leichten Verletzungen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach dieser Kollision waren der Wagen der Unfallverursacherin und der Anhänger nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beider Unfälle wird auf 28.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste der Scheibengipfeltunnel bis kurz vor 20 Uhr in Richtung Pfullingen gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (pol)