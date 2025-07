Unerlaubt auf B27 bei Pliezhausen unterwegs: Rollerfahrerin schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 hat eine Rollerlenkerin am Montagabend schwere Verletzungen erlitten. Die 28-Jährige befuhr gegen 22.45 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Kwang Yang, das bis zu 45 Kilometer pro Stunde fährt, verbotswidrig die Bundesstraße in Richtung Tübingen. Ein sich von hinten nähernder, 48 Jahre alter Golf-Lenker dürfte die langsam fahrende 28-Jährige zu spät bemerkt haben und kollidierte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung mit dieser. Die Frau wurde nach der notärztlichen Erstversorgung schwerverletzt durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Roller beträgt etwa 1.000 Euro, während der Schaden am Audi auf rund 10.000 Euro beziffert wird. Die Feuerwehr Pliezhausen war zur Ausleuchtung und Absicherung der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. (pol)