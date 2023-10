Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte mehrere Busse in der Paul-Lechler-Straße beschädigt. Im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 3.30 Uhr wurden wie bislang bekannt mehrere Scheiben dreier Busse gewaltsam eingeschlagen. Hierdurch entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)