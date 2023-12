Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Krimineller hat am Montag in einer Kirche in der Daimlerstraße in Metzingen sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr verschaffte sich der Täter Zutritt zum Innenraum der Kirche und hebelte zwei an der Wand angebrachte Opferkassen heraus. Diese entwendete er in der Folge samt Inhalt in Gänze. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)