Unbekannter versucht Autos in Reutlingen aufzubrechen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In mindestens drei Autos, die in der Gartenstraße auf dem Parkplatz beim Bahnhof geparkt waren, hat ein Unbekannter am Sonntagabend versucht einzubrechen.

Zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr versuchte der Kriminelle dort an einem Suzuki, einem Hyundai und einem Fiat jeweils eine Türe aufzuhebeln, um so ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte ihm dies allerdings nicht gelungen sein, wobei er einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an den Fahrzeugen hinterließ.

An einem weiteren, dort unverschlossen geparkten VW Crafter hatte er sich ebenfalls zu schaffen gemacht und das Auto durchsucht. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)