Unbekannter versprüht Pfefferspray am Tübinger Hauptbahnhof

TÜBINGEN. In der Bahnhofshalle des Tübinger Hauptbahnhofes versprühte ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag Pfefferspray. Das berichtet die Polizei. Bisherigen Informationen zufolge soll sich der Unbekannte am Abend gegen 19 Uhr in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofes befunden und bei dem Abgang in Richtung Unterführung Pfefferspray oder einen ähnlichen Reizstoff versprüht haben. Ob er hierbei sich oder andere umherstehende Personen verletzte ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Mitarbeitende der Deutschen Bahn meldeten den Vorfall dem Bundespolizeirevier Tübingen, woraufhin umgehend mehrere Einsatzkräfte in der Bahnhofshalle eintrafen. Vor Ort konnten die alarmierten Streifen jedoch weder den Täter noch mögliche Geschädigte feststellen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden daher gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer 0711870350 zu melden. (pol)