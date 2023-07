Unbekannter stiehlt Elektro-Werkzeuge auf Baustelle in Sickenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SICKENHAUSEN. Mehrere Elektrowerkzeuge, darunter auch ein Laser-Messgerät des Herstellers Hilti, hat ein Unbekannter auf einer Baustelle in der Wartburgstraße in Reutlingen-Sickenhausen gestohlen. Das teilte die Polizei mit. In der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, sechs Uhr, knackte der Täter ein Vorhängeschloss am Bauzaun, hebelte in der Folge zwei Baucontainer auf und entwendete diverses Werkzeug. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)