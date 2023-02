Unbekannter schlägt in Eningen Scheibe an Auto ein und klaut eine Tasche

Die Polizei ermittelt nach einer Messerattacke in einem Bus in Mecklenburg-Vorpommern.

ENINGEN. Einen am Fahrbahnrand in der Zeppelinstraße in Eningen abgestellten Opel hat ein Unbekannter am Montagabend aufgebrochen, teilte die Polizei mit. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr beschädigte der Täter die eine Scheibe auf der Beifahrerseite des Wagens und entwendete eine im Fußraum abgelegte Tasche, in der sich unter anderem Mobiltelefone und ein Geldbeutel samt Inhalt befanden. Mit seiner Beute flüchtete der Täter anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)