Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Wohnwagen der Marke Knaus Tabbert ist in der Nacht zum Montag in der Hechinger Straße gestohlen worden. An dem dort abgestellten und mittels Kupplungsschloss gesicherten Wohnwagen war das amtliche Kennzeichen TÜ-RT141 angebracht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (pol)