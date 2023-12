Unbekannter bricht zwei Spielautomaten in Pfullingen auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Wochenende in eine Bar in der Marktstraße eingebrochen ist. In der Zeit zwischen Samstag, kurz nach Mitternacht, und Sonntag, 16.45 Uhr, hebelte der Täter die Eingangstür auf und machte sich in der Folge ebenso gewaltsam an zwei Geldspielautomaten zu schaffen. Diese brach er auf und entwendete daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (pol)