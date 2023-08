Unbekannter bricht in Wohnhaus in Trochtelfingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. In ein Wohnhaus in der Sigmaringer Straße in Mägerkingen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein aufgebrochenes Fenster ins Innere. Im Gebäude wurden durch den Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Täter Bargeld ins bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Alb hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)