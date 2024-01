Unbekannter bricht in Reutlinger Spielhalle ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Spielhalle in Reutlingen in der Straße Unter den Linden ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Gegen 0.50 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei, nachdem er das akustische Signal einer ausgelösten Alarmanlage bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte entdeckten vor Ort das eingeschlagene Glaselement einer Tür, über die der Einbrecher offenbar ins Innere des Gebäudes gelangt war. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Täter noch im Gebäude befindet, wurde es von den Streifenwagenbesatzungen mit negativem Ergebnis durchsucht. Auch eine zeitgleich eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden an der Tür beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)