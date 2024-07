Unbekannter bricht in Reutlinger Mehrfamilienhaus ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hagstraße ist ein Unbekannter am Montag eingebrochen. Zwischen zwölf Uhr und 23.05 Uhr drang ein Krimineller gewaltsam über die Eingangstüre in die Wohnung ein, in der er in der Folge in allen Zimmern sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchwühlte. Was gestohlen wurde und der Wert des Diebesgutes ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen hat. (pol)