Unbekannter bricht in Reutlingen mehrere Gartenhäuser auf und stiehlt Werkzeuge

REUTLINGEN. Mehrere Gartenhäuser sind in den vergangenen Tagen in der Kleingartenanlage beim Reutlinger Wohngebiet Römerschanze aufgebrochen worden. Am Mittwoch bemerkten die Besitzer zweier Grundstücke in der Marie-Curie-Straße sowie dem Dietweg, dass bei ihnen seit Samstag insgesamt drei Häuschen aufgebrochen wurden.

Ein bislang unbekannter Täter kletterte jeweils über einen Zaun und öffnete im Anschluss gewaltsam die Türen zu den Lauben. Er entwendete Gartenwerkzeuge im Wert von etwa 800 Euro. Über den angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. (pol)