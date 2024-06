Unbekannter bricht in Reutlingen Autos auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gleich drei Autos sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Reutlinger Nordraum aufgebrochen worden. Zwischen 14 Uhr und sechs Uhr, vermutlich aber in den Nachtstunden schlug ein Unbekannter eine Scheibe eines in der Carl-Diem-Straße geparkten Opel Meriva ein und ließ dort eine Tüte mit diversen Brettspielen und einen Rucksack mitgehen. In einen in der Frankfurter Straße geparkten Opel Crossland verschaffte sich der Kriminelle auf die gleiche Art und Weise Zugriff und durchwühlte das Handschuhfach und die Ablagen. Hier dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge ein kleinerer Münzgeldbetrag gestohlen worden sein.

Auch an einem in der Heilbronner Straße geparktem Auto schlug er eine Scheibe ein und durchwühlte das Fahrzeug nach Stehlenswertem. In allen Fällen übersteigen die angerichteten Sachschäden von jeweils geschätzten 500 Euro pro Fahrzeug den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/96110 um Hinweise. (pol)