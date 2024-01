Unbekannter bricht in Mittelstädter Firma ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

MITTELSTADT. In eine Firma in der Schießwieslenstraße in Mittelstadt ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren. Darin durchsuchte er die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem, stieß auf Bargeld und entkam mit diesem ungesehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (pol)