Alexander Schweizer wird am Sonntag als Pfarrer der neuen Verbundkirchengemeinde Mittelstadt-Reicheneck in sein Amt eingesetzt.

Pfarrer Alexander Schweizer vor der Kirche in Mittelstadt. Am Sonntag erfolgt hier die Investitur. Foto: Gabriele Böhm Pfarrer Alexander Schweizer vor der Kirche in Mittelstadt. Am Sonntag erfolgt hier die Investitur. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.