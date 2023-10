Unbekannter bricht in Metzinger Kiosk ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Tabakwaren in bislang unbekanntem Ausmaß und Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter beim Einbruch in einen Kiosk in der Metzinger Eisenbahnstraße erbeutet. Der Unbekannte gelangte in der Zeit von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, sechs Uhr, über ein auf der Rückseite befindliches, gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)