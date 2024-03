Unbekannter bricht in Mössinger Sportstudio ein und klaut Trinkgeldkasse

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In ein Sportstudio im Mössinger Industriegebiet ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. das berichtet die Polizei. Zwischen 22 Uhr und zwei Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten, die er nachfolgend nach Stehlenswertem durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ihm dabei die Trinkgeldkasse in die Hände gefallen sein, mit der er sich unerkannt aus dem Staub machte. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Mössingen aufgenommen hat. (pol)