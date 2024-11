Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In die Räumlichkeiten eines Mössinger Pizza-Lieferdienstes ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 22 Uhr bis zehn Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam aufgedrücktes Fenster in das Gebäude in der Uhlandstraße ein. Der Einbrecher erbeutete Wechselgeld sowie eine Palette mit Getränkedosen eines Energy-Drinks. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)