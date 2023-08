Unbekannter bricht in Dettinger Einfamilienhaus ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Erst am Sonntagvormittag wurde entdeckt, dass ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Herdweg in Dettingen eingebrochen ist. Zwischen Mittwoch und Sonntag, 9.30 Uhr, hatte sich ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und dort in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)