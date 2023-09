Unbekannter bricht in Betzingen mehrere Autos auf: Tablets und Geldbeutel gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Ein Krimineller hat von Mittwoch auf Donnerstag in Betzingen sein Unwesen getrieben. Das berichtet die Polizei. Wie am Donnerstagmorgen entdeckt wurde, hatte sich der Täter an drei am Vortag in der Goerdelerstraße geparkten Autos der Marken Opel, Fiat und Dacia sowie an einem am Mittwochnachmittag im Jean-Paul-Weg geparkten Peugeot und einem seit Mittwochabend in der Heinrich-Böll-Straße stehenden Citroen zu schaffen gemacht. Anschließend durchsuchte der Unbekannte die Pkw, nachdem er jeweils eine Scheibe eingeschlagen hatte. Aus dem Fiat entwendete er zwei Tablets und ließ aus dem Citroen eine Geldbörse samt Inhalt mitgehen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)