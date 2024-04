Unbekannter besprüht bei Betzingen Gegenstände mit antisemitischen Schriftzügen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt derzeit der Polizeiposten Reutlingen-West gegen unbekannte Graffiti-Sprüher, die in den vergangenen Tagen in der Jakob-Keck-Straße zugange waren. Ein Zeuge verständigte am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr die Polizei, nachdem er auf dem Verbindungsweg zwischen Betzingen und Wannweil, im Bereich der Kläranlage, eine schwarz gekleidete Person beim Sprühen von Graffitis beobachtet hatte. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte lief die Person davon. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Wie sich vor Ort herausstellte, waren im Bereich zwischen dem Friedhof und der Kläranlage die Straße, Mülleimer, Stromkästen und mehrere mit Planen bespannte Bauzäune mit teils antisemitischen Schriftzügen, Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert worden. Bereits am Donnerstagmorgen war bei der Polizei eine Sachbeschädigung durch mehrere auf die Planen aufgesprühte Israel-Flaggen zur Anzeige gebracht worden, die trotz einer Übermalung durch die geschädigte Firma zumindest teilweise noch sichtbar gewesen sein dürften. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden Sachbeschädigungen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9394-0 beim Polizeiposten Reutlingen-West zu melden. (pol)