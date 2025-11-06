Unbekannte stehlen Kupferrohre von mehreren Gebäuden in Seeburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Kupferne Fallrohre und eine rund 15 Meter lange Regenrinne aus Kupfer haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag von Gebäuden einer kommunalen Einrichtung in der Wiesentalstraße im Bad Uracher Teilort Seeburg gestohlen. Zwischen neun Uhr und 8.10 Uhr drangen die Unbekannten in das Betriebsgelände ein, entfernten gewaltsam die an den Gebäuden fest montierten Rohre und transportierten sie vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)