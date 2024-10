Unbekannte stehlen Kupfer bei Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/KUSTERDINGEN. Auf Regenrinnen und Fallrohre aus Kupfer hatten es Kriminelle abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Industriegebiet Mark-West ihr Unwesen getrieben haben. Zwischen 19 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Diebe zunächst gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines städtischen Betriebs in der Markwiesenstraße. Dort montierten sie die Kupferdachrinnen und dazugehörigen Fallrohre ab und ließen sie mitgehen. Im gleichen Zeitraum machten sich vermutlich die gleichen Diebe an den kupfernen Fallrohren eines Autohauses in der Ernst-Abbe-Straße zu schaffen und stahlen auch dort die Rohre. Die Polizeiposten Reutlingen-West und Kirchentellinsfurt haben die Ermittlungen aufgenommen. (pol)