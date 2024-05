Unbekannte sprengen Briefkasten an Hausfassade in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zur Sprengung eines Briefkastens ist es am Freitagabend an einem Mehrfamilienhaus in der Dürrstraße gekommen. Ein Zeuge teilte um 21.48 Uhr über Notruf einen lauten Knall mit. Das berichtet die Polizei. Bei der sofortigen Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es zur Sprengung eines in der Gebäudefassade verbauten Briefkastens kam. Der Briefkasten wurde stark beschädigt und die Gebäudefassade wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung nicht festgestellt werden. Wie und weshalb es zu der Sprengung kam, ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Tübingen geführt werden. Da ein Schmorbrand an der Fassade nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr Tübingen hinzugezogen. Diesbezüglich konnte nach sorgfältiger Prüfung jedoch Entwarnung gegeben werden. (pol)