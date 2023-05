Unbekannte schlagen auf Radfahrer in Bad Urach ein - Fahndung läuft

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am späten Dienstagabend an der Einmündung Olga-/Neuffener Straße ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 22.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Olgastraße unterwegs und musste an der Einmündung mit der Neuffener Straße verkehrsbedingt anhalten.

Dort traf er auf drei Männer, die das Fahrrad des 37-Jährigen festgehalten und anschließend auf ihn eingeschlagen und -getreten haben sollen. Anschließend ergriffen die Angreifer die Flucht. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)