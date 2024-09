Unbekannte schlagen 21-Jährigen in Tübingen nieder und rauben ihn aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Polizei seit einem Vorfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Sonntagmorgen in der Uhlandstraße ereignet hat. Wie bislang bekannt ist, war ein 21-Jähriger gegen sechs Uhr auf Höhe eines Gymnasiums in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er von mehreren Personen angegriffen, zu Boden geschlagen und getreten wurde.

Anschließend wurde dem Geschädigten die Geldbörse sowie das Mobiltelefon geraubt. Der 21-Jährige wurde bei der Tat nicht unerheblich verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Eine konkrete Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.(pol)