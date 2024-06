Unbekannte fesseln in Reutlingen Mann in Auto und rauben Tasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einem Mann ist am Montagabend im Reutlinger Stadtteil Ringelbach eine Umhängetasche geraubt worden. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen drei bislang unbekannte Täter in der Albrechtstraße in das Fahrzeug des 27-Jährigen gestiegen sein und ihn gezwungen haben, auf einen Parkplatz in der Wilhelm-Hertz-Straße zu fahren.

Dort fesselten sie ihr Opfer, nahmen ihm die Tasche ab und rannten anschließend zu Fuß davon. Passanten bemerkten gegen 20.15 Uhr den gefesselten Mann und verständigten daraufhin die Polizei. Von den Tätern liegt bislang lediglich eine vage Personenbeschreibung vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach den Tätern und den Hintergründen der Tat aufgenommen. (pol)